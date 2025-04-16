Вадим Ульянов: вылет «Ахмата» из Кубка не трагедия, но мы этого не заслужили

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Игра состоялась накануне, 15 апреля, и завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

«На самом деле Кубок России не добавлял особой плотности в графике, команда хорошо справлялась физически. Но и трагедией вылет не назовёшь, потому что «Ахмат» достаточно далеко прошёл. Просто очень обидно. Считаю, что результат с «Локомотивом» незаслуженный. Если бы чемпионат стартовал в марте, то в нынешнем состоянии «Ахмат» стопроцентно был бы в топ-8», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.