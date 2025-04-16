Вадим Ульянов: вылет «Ахмата» из Кубка не трагедия, но мы этого не заслужили
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Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Игра состоялась накануне, 15 апреля, и завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8' 1:1 Воробьёв – 44' 2:1 Погостнов – 45+1'
«На самом деле Кубок России не добавлял особой плотности в графике, команда хорошо справлялась физически. Но и трагедией вылет не назовёшь, потому что «Ахмат» достаточно далеко прошёл. Просто очень обидно. Считаю, что результат с «Локомотивом» незаслуженный. Если бы чемпионат стартовал в марте, то в нынешнем состоянии «Ахмат» стопроцентно был бы в топ-8», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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