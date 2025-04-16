Вратарь «Динамо» Мх Магомедов рассказал, как повлияло на команду видео Бубнова и Генича

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов рассказал, повлияла ли на команду недооценка экспертов перед матчем 24-го тура РПЛ. Дагестанский клуб сумел обыграть красно-белых в Москве (2:1).

— Пальцев после матча передал привет Бубнову, который вас «похоронил» ещё до игры. Как реагируете на подобные прогнозы?

— Мы стараемся не смотреть это и не читать комментарии ни до, ни после матча. Но некоторым ребятам попалось видео, где Бубнов и Генич обсуждают, какие у нас шансы против «Спартака» на выезде. Тем более у нас плохая статистика против московских клубов. Это видео задело и стало дополнительной мотивацией доказать себе, что мы способны на большее. Уже на футбольном поле были подлинные эмоции. У Пальцева всё шло из души, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Магомедовым выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.