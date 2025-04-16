Деметрадзе: будет хорошо, если Хвича в первый сезон выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе заявил, что будет хорошо, если вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выиграет Лигу чемпионов в составе парижан.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«У «ПСЖ» более сбалансированная команда, чем у «Арсенала», если англичане пройдут «Реал». Будет очень хорошо, если Хвича Кварацхелия в свой первый сезон выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ». Теперь он уже стал чемпионом двух стран — Италии и Франции», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«ПСЖ» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч бирмингемскую «Астон Виллу».
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