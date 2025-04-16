Деметрадзе: будет хорошо, если Хвича в первый сезон выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе заявил, что будет хорошо, если вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выиграет Лигу чемпионов в составе парижан.

«У «ПСЖ» более сбалансированная команда, чем у «Арсенала», если англичане пройдут «Реал». Будет очень хорошо, если Хвича Кварацхелия в свой первый сезон выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ». Теперь он уже стал чемпионом двух стран — Италии и Франции», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«ПСЖ» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч бирмингемскую «Астон Виллу».