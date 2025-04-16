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В «Химках» отвергли возможность бойкота матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом»

В «Химках» отвергли возможность бойкота матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом»
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В пресс-службе подмосковных «Химок» заявили, что футболисты команды не будут бойкотировать предстоящий матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 20 апреля и пройдёт на «Газпром Арене». Ранее сообщалось, что игроки «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом» из-за долгов со стороны руководства.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Химок» ТАСС.

Напомним, накануне, 15 апреля, «Химки» объявили о расторжении контрактов с главным тренером Франком Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.

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