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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Эммануэль Пети поделился ожиданиями перед игрой 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом»

Эммануэль Пети поделился ожиданиями перед игрой 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом»
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Бывший французский футболист «Арсенала» Эммануэль Пети поделился ожиданиями перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «канонирами» и мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче «Реал» уступил с разгромным счётом 0:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«0:3 — это серьёзный провал для «Реала». Но я видел и более невероятные вещи, вспомните хотя бы игру между «Барселоной» и «ПСЖ». Я не хочу сказать, что нас может ожидать что-то такое, но «Арсенал» совершенно точно будет под огромным давлением в первые 15 минут матча. Так что команде Артеты нужно будет продемонстрировать то же единство, что и в первой встрече. Но «Реал» будет заведён, это точно», — приводит слова Пети Get French Football News.

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