Эммануэль Пети поделился ожиданиями перед игрой 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом»

Бывший французский футболист «Арсенала» Эммануэль Пети поделился ожиданиями перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «канонирами» и мадридским «Реалом». Игра состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче «Реал» уступил с разгромным счётом 0:3.

«0:3 — это серьёзный провал для «Реала». Но я видел и более невероятные вещи, вспомните хотя бы игру между «Барселоной» и «ПСЖ». Я не хочу сказать, что нас может ожидать что-то такое, но «Арсенал» совершенно точно будет под огромным давлением в первые 15 минут матча. Так что команде Артеты нужно будет продемонстрировать то же единство, что и в первой встрече. Но «Реал» будет заведён, это точно», — приводит слова Пети Get French Football News.