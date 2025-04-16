Николай Наумов: у Лички в «Динамо» потухли глаза — как тренер он поплыл

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Отставка Лички возможна в этом сезоне, об этом много говорят. У Марцела получалось в «Оренбурге», да и в начале работы с «Динамо» тоже всё складывалось. Но сейчас видно, что у Лички потухли глаза — он не знает, как расшевелить команду и улучшить игру «Динамо». По итогам сезона руководству клуба стоит расстаться с ним и назначить нового специалиста.

Я вообще не понял причины, по которой Личка в матче с «Пари НН» провёл ротацию. Он готовился к кубковой игре с ЦСКА? «Динамо» борется за призовые места, но «Пари НН» даже мог выиграть тот матч. Личка совершает непродуманные решения. Он поплыл как тренер. Я не сомневаюсь, что «Динамо» не выиграет Кубок России. Вряд ли динамовцы обыграют ЦСКА, который сейчас на ходу. Николич построил команду и нащупал свою игру», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.