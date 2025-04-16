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Антон Зиньковский высказался о периоде работы с Абаскалем в «Спартаке»

Антон Зиньковский высказался о периоде работы с Абаскалем в «Спартаке»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о периоде работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

— Абаскаля не поздравлял с днём рождения, но видел в социальных сетях. У нас с ним периодами были разные отношения. Но я практически всё своё время при Абаскале провёл в «Спартаке». Много играл. В любом случае я благодарен ему.

— Что он внёс нового в тебя в футбольном плане?
— Не могу отметить что-то одно. От каждого тренера всё равно черпаешь что-то разное. С разными тренерами удалось поиграть. Мне было близко его отношение к игрокам. Мне нравилось, как он строил свою работу и относился к ребятам, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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