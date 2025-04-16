Эдуард Мор — о матче «Зенита» с «Ростовом»: это команды из разных весовых категорий

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии предстоящего ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Первая игра между командами завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Понятно, что это команды из разных весовых категорий. После ухода Валерия Карпина «Ростов» играет всё хуже и хуже. Ростовчане уже не так агрессивно прессингуют, как раньше. Меньшими силами бегут в атаку. «Ростов» доезжает сезон на багаже Карпина, а багажа становится всё меньше и меньше. «Зенит», наоборот, сильно прибавил, так что для «Ростова» даже навязывание борьбы будет успехом», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.