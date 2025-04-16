Голкипер «Динамо» Махачкала Магомедов: я могу пропустить тренировку, если только умру

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов рассказал, как в детстве ездил на тренировки по футболу.

«В семь лет меня научили ездить на маршрутке. Тренировка начиналась в девять утра, поэтому вставал в семь, быстро завтракал и уже в полвосьмого был на остановке. В это время много людей ехало на работу, и мне приходилось доезжать до конечной и оттуда ехать в Астрахань, чтобы можно было присесть. Родители приучали к дисциплине, чтобы никогда не опаздывал на тренировки. У меня было правило в жизни: «Я могу пропустить тренировку, если только умру». Дорога занимала час, учитывая утренние пробки», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.