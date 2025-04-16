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РФС сократил дисквалификацию вратаря «Пари НН» Медведева перед матчем с «Локомотивом»

РФС сократил дисквалификацию вратаря «Пари НН» Медведева перед матчем с «Локомотивом»
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза принял решение удовлетворить жалобу клуба «Пари НН» на решение о дисквалификации голкипера Никиты Медведева. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев в своём телеграм-канале. Напомним, Медведева дисквалифицировали на две игры РПЛ за оскорбления арбитра.

«Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу «Пари НН». Один матч дисквалификации будет считаться реальным исполнением спортивной санкции, а один – условным. Таким образом, Никита Медведев сможет сыграть против «Локомотива» 19 апреля», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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