Тимур Магомедов: очень хочется прославить Астрахань после Рината Дасаева

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов высказался о своём земляке — легендарном отечественном голкипере Ринате Дасаеве.

— В каком возрасте узнал, что легендарный вратарь Ринат Дасаев — тоже из Астрахани?

— Лет в 10-11. Мне рассказывали, как он на бахчах ловил арбузы, когда выгружали «Газель». Очень приятно, что великолепный вратарь и легенда советского футбола родом из Астрахани. В его честь даже названа одна из трибун местного стадиона.

— Сам не пробовал ловить арбузы?

— Я люблю их только кушать. Каких-то необычных методов работы у меня нет — теннисные мячи, скакалка и остальные упражнения с тренером вратарей. Я стараюсь делать всё максимально и правильно.

— Теперь ты попробуешь прославить Астрахань?

— Очень хочется, это родной город. Но я уже давно в Махачкале. Здесь у меня супруга и всё. Думаю, тут и буду жить, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.