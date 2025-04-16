Хорхе Карраскаль назвал свой лучший гол за «Динамо» в этом сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос, какой из своих голов в этом сезоне стал для него самым запоминающимся.

«Непростой выбор. Пожалуй, назову гол в ворота ЦСКА, когда Бителло подал со штрафного, мяч отскочил ко мне, я его обработал грудью и с лёта пробил под перекладину. Красивый получился гол», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

Карраскаль выступает в России с февраля 2022 года, когда он перешёл в московский ЦСКА из «Ривер Плейт» на правах аренды. Летом того же года полузащитник перешёл в стан красно-синих на постоянной основе. Летом 2023 года 26-летний хавбек стал футболистом «Динамо». В этом сезоне он провёл за «Динамо» 28 игр во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.