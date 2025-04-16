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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Деметрадзе высказался об ответной игре «Реал» — «Арсенал» в Лиге чемпионов

Деметрадзе высказался об ответной игре «Реал» — «Арсенал» в Лиге чемпионов
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе поделился мнением о шансах «Реала» на камбэк в Лиге чемпионов. Мадридцы проиграли в первом матче 1/4 финала «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответная игра состоится сегодня, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Арсенала» перед «Реалом» очень большая фора в три мяча. Думаю, что «сливочным» будет очень тяжело, ведь команда не находится в оптимальной форме. «Арсенал» же, наоборот, сейчас в хорошей форме и имеет запас по голам. Преимущество будет на стороне «канониров». Однако на «Бернабеу» ещё ничего не предрешено», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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