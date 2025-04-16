Деметрадзе высказался об ответной игре «Реал» — «Арсенал» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе поделился мнением о шансах «Реала» на камбэк в Лиге чемпионов. Мадридцы проиграли в первом матче 1/4 финала «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответная игра состоится сегодня, 16 апреля.

«У «Арсенала» перед «Реалом» очень большая фора в три мяча. Думаю, что «сливочным» будет очень тяжело, ведь команда не находится в оптимальной форме. «Арсенал» же, наоборот, сейчас в хорошей форме и имеет запас по голам. Преимущество будет на стороне «канониров». Однако на «Бернабеу» ещё ничего не предрешено», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.