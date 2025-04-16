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Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: как можно не хотеть в сборную России? Это мечта детства

Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: как можно не хотеть в сборную России? Это мечта детства
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Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов высказался о мечте попасть в сборную России по футболу. Голкипер дагестанской команды признался, что не понимает, как можно не хотеть попасть в свою национальную команду.

«Это мечта с самого детства. Я смотрел на Игоря Акинфеева и Вячеслава Малафеева. Игра в сборной — большая ответственность и пик, которого можешь достичь в футболе. В сборной играют лучшие из лучших. Даже сейчас попадание в национальную команду — это престижно. Как можно не хотеть этого? Это команда лучших россиян», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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