«Ты дурак? Мы тебя ждём!» Вратарь Магомедов рассказал о переходе в «Динамо» Махачкала

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов рассказал, как состоялся его переход в стан бело-голубых.

«Окончательное закрытие «Анжи» было очень болезненно. Мы поехали играть последний матч в Волгоград с «Ротором-2». Прямо перед игрой сообщили, что «Анжи» не дают лицензию и клуб теряет профессиональный статус. Все были очень расстроены, но выиграли тот матч 4:0. После этого понял, что начинается новый этап жизни. Начали писать и звонить разные агенты, представители различных клубов.

Сидел дома и ждал какого-то предложения. Позвонил селекционер махачкалинского «Динамо» Мурад Махтиев, а потом набрал игрок команды Рустам Халимбеков. Я уже подумывал пойти в «Астрахань», во Вторую лигу.

Поддерживал с ними форму и практически подписал контракт. Но в «Динамо» сказали: «Ты дурак? Приезжай, мы тебя ждём! Это же Первая лига и Махачкала, где ты свой». Я вечером собрал сумку, приехал, прошёл УМО и подписал контракт. Мне ничего не пришлось менять в плане быта. В «Динамо» знал многих ребят и руководство.

Поэтому даже не смотрел на зарплату в контракте. Я просто хотел жить в Махачкале и играть за эту команду», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.