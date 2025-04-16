«Реал» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.