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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Реал Мадрид – Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Реал» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.

Календарь Лиги чемпионов
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