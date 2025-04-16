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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Интер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Интер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» миланский клуб победил со счётом 2:1. В этой игре в составе «нерадзурри» мячами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Давиде Фраттези. За «Баварию» гол забил полузащитник Томас Мюллер.

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