«Интер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Интером» миланский клуб победил со счётом 2:1. В этой игре в составе «нерадзурри» мячами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Давиде Фраттези. За «Баварию» гол забил полузащитник Томас Мюллер.