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В «Пари НН» отреагировали на сокращение дисквалификации вратаря Медведева

В «Пари НН» отреагировали на сокращение дисквалификации вратаря Медведева
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на сокращение дисквалификации вратаря нижегородской команды Никиты Медведева.

«Никита допустил эмоции, этот факт доказан. Позволил себе сквернословие. Конечно, так не должно быть, он это осознал. Но за эмоцию, которая направлена в воздух, то есть он не имел в виду никого, когда произнёс эти слова, два матча — слишком.

Я вчера принимал участие в апелляционном заседании. Сказал, что мы все не без греха, все можем сказать скверное слово в порыве эмоций. Я себя не считаю ханжой, Никита тоже. Если мы допускаем какие-то вещи, то должны принести извинения. Что Никита и сделал на самом апелляционном комитете и за день до этого — на матче с «Динамо» на кромке поля он вышел в прямой эфир федерального канала. Там он тоже публично попросил извинить его», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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