«Отличная возможность завершить этот отрезок». Карраскаль — о поражениях «Динамо» от ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль в преддверии матча с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о неудачной серии бело-голубых в играх с его бывшим клубом.

— В последние годы ЦСКА был одним из самых удобных соперников для «Динамо», но сейчас случились три поражения подряд. Чего не хватает в этом сезоне?

— В целом у нас неплохой сезон, но в некоторых матчах нам не хватает каких-то деталей, из-за чего мы теряем очки. Так было и в играх с ЦСКА, и теперь мы должны внимательно изучить все ошибки и как следует подготовиться к ответной кубковой встрече. Все серии когда-нибудь заканчиваются, и в среду у нас будет отличная возможность завершить этот неудачный отрезок, — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2024/2025 «Динамо» и ЦСКА провели между собой две встречи в РПЛ и одну игру в рамках Фонбет Кубка России. Во всех трёх матчах победу праздновали армейцы (разница мячей +4 (7-3).