Алексей Шпилевский: мне бы хотелось увидеть матч между сборными России и Кипра

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об инициативе проведения товарищеского матча между сборными России и Кипра.

«Мне бы хотелось увидеть матч между сборными России и Кипра. Думаю, футболисты обеих сборных не против такого спарринга. Хочется, чтобы все клубы и сборные принимали участие в международных соревнованиях», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.