Николай Наумов: нет сомнений, что «Зенит» добьётся своего и станет чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о чемпионской гонке в оставшихся турах чемпионата России — 2024/2025.

«У ЦСКА были шансы на золотые медали, и они остаются. Но армейцам не хватает стабильности в игре. Иногда случаются провальные матчи. Нельзя говорить, что шансов у ЦСКА нет, но при этом они минимальны. Вряд ли красно-синие станут чемпионами России в этом сезоне, однако игроки и тренерский штаб должны верить в это.

Я с самого начала сезона говорил, что «Зенит» станет чемпионом. Были сомнения, когда «Краснодар» имел отрыв в пять очков. Теперь же нет сомнений, что «Зенит» добьётся своего и станет чемпионом. Питерцы более стабильны в плане игры, состава и остальных компонентов. «Краснодару» будет крайне сложно после недавнего поражения», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. «Спартак» и ЦСКА набрали по 47 очков, красно-белые занимают третью строчку в таблице по результату в личных встречах.