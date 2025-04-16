Хорхе Карраскаль ответил, принципиальны ли для него матчи с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль в преддверии матча с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 рассказал, принципиальны ли для него матчи с бывшим клубом.

«Для меня в них нет какой-то особой принципиальности, потому что для меня все матчи особенные. Для меня каждый выход на поле – это особенное событие, и неважно, против кого мы играем. Конечно, здорово играть против ЦСКА, потому что это хорошая команда с отличными футболистами. Плюс в играх с грандами тебе не нужна дополнительная мотивация», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2024/2025 «Динамо» и ЦСКА провели между собой две встречи в РПЛ и одну игру в рамках Фонбет Кубка России. Во всех трёх матчах победу праздновали армейцы (разница мячей +4 (7-3).