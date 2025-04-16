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Хорхе Карраскаль ответил, принципиальны ли для него матчи с ЦСКА

Хорхе Карраскаль ответил, принципиальны ли для него матчи с ЦСКА
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль в преддверии матча с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 рассказал, принципиальны ли для него матчи с бывшим клубом.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня в них нет какой-то особой принципиальности, потому что для меня все матчи особенные. Для меня каждый выход на поле – это особенное событие, и неважно, против кого мы играем. Конечно, здорово играть против ЦСКА, потому что это хорошая команда с отличными футболистами. Плюс в играх с грандами тебе не нужна дополнительная мотивация», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2024/2025 «Динамо» и ЦСКА провели между собой две встречи в РПЛ и одну игру в рамках Фонбет Кубка России. Во всех трёх матчах победу праздновали армейцы (разница мячей +4 (7-3).

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