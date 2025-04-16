Огнен Мимович оценил как большие шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ

Сербский защитник «Зенита» Огнен Мимович высоко оценил шансы сине-бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге этого сезона. В матче 24-го тура команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» со счётом 4:1.

«Шансы на победу в РПЛ очень большие, «Зенит» выигрывал шесть предыдущих лет, и, думаю, что мы всё ещё в гонке. Эта победа (над «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата») была очень важной для продолжения соревнования, и я считаю, что у нас большие шансы на победу», — приводит слова Мимовича ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).