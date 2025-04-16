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Хорхе Карраскаль ответил, поддерживает ли он контакты с игроками ЦСКА

Хорхе Карраскаль ответил, поддерживает ли он контакты с игроками ЦСКА
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, поддерживает ли контакты с игроками своего бывшего клуба ЦСКА.

— Контакты с кем-то из стана армейцев поддерживаете?
— Да, ведь я добрый и весёлый человек, который не ищет проблем. И в ЦСКА у меня были отличные отношения как с русскими футболистами, так и с иностранцами, а также с сотрудниками клуба. Я всегда старался улыбаться и относиться ко всем с уважением, так что у меня остались добрые отношения с парнями, и мы всегда с удовольствием общаемся перед матчами, — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

Карраскаль выступает в России с февраля 2022 года, когда он перешёл в московский ЦСКА из «Ривер Плейт» на правах аренды. Летом того же года полузащитник перешёл в стан красно-синих на постоянной основе. Летом 2023 года 26-летний хавбек стал футболистом «Динамо». В этом сезоне он провёл за «Динамо» 28 игр во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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