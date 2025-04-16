«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым (Москва). Начало игры в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Нино, Алип, Мимович, Зделар, Ахметов, Кассьерра, Педро, Соболев.

«Ростов»: Ятимов, Сутормин, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Комаров, Комличенко.

В первом матче «Зенит» на выезде выиграл со счётом 1:0. Отличился нападающий Матео Кассьерра.