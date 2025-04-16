Борис Рапопорт поставил Семака в один ряд с Романцевым, Сёминым и Газзаевым

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт оценил работу тренера Сергея Семака в клубе.

«В первую очередь «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне. Я в этом не сомневаюсь и говорю об этом с самого начала. Не вижу вопросов к Семаку, который до этого сезона выиграл шесть чемпионств подряд. Во многих российских клубах не хотят доверять нашим специалистам — все ищут иностранных тренеров. Пример Семака говорит о том, что у нас есть свои тренеры. Правда, Сергей долгое время работал с иностранными специалистами: Адвокатом, Манчини, Капелло и Хиддингом.

Однако это один из немногих специалистов, который показывает результат после эпохи Романцева, Сёмина и Газзаева. Сергей из их «оперы». Если им не доверять, тогда кого нужно приводить? Меня удивляет, что клубы из нижней части турнирной таблицы всё равно ищут иностранцев. Шалимов в тяжёлой ситуации пошёл вытаскивать «Факел». Если у клуба нет нормального финансирования, можно взять и своего. «Зенит» же идёт по другому пути — есть нормальное финансирование и российский тренер с большим опытом. Некоторые говорят, что у Семака лёгкая работа. Нет! Попробуйте держать в руках всю бразильскую компанию. Ему без шума и скандалов удаётся добиваться результата. Я верю ещё в другого российского тренера — Галактионова в «Локомотиве». Он сейчас попал в сложную ситуацию. Если у руководства клуба есть терпение и разум, Галактионова не будут трогать», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 50 очков за 24 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 52 очка.