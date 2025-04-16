Рубен Аморим подтвердил, что Зиркзее выбыл из-за травмы до конца сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что нападающий манкунианского клуба Джошуа Зиркзее пропустит остаток сезона-2024/2025 из-за травмы подколенного сухожилия.

«Джошуа выбыл до конца сезона, он больше не сыграет. Пускай готовится к следующему сезону. Это тяжело, особенно в данный момент. Сейчас он должен подготовиться к восстановлению», – приводит слова Аморима The Athletic.

23-летний Зиркзее получил травму в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4). В сезоне-2024/2025 нидерландский форвард провёл за «МЮ» 45 игр во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.