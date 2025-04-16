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Голкипер «Динамо» Махачкала Магомедов: хотелось бы сыграть и 1000 матчей, и даже 2000

Голкипер «Динамо» Махачкала Магомедов: хотелось бы сыграть и 1000 матчей, и даже 2000
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о желаемом рубеже по количеству матчей.

— У тебя пока 96 матчей на профессиональном уровне. Какого рубежа хотел бы достичь?
— Хотелось бы играть до 40-50 лет, но мы никогда не знаем, что будет. В один день может случиться что угодно. Всё зависит от всевышнего. У тебя есть какие-то планы и цели, но в один день всё может разрушиться. Просыпаясь утром, ты должен быть благодарен богу за то, что здоров и можешь работать. Что касается количества матчей, то хотелось бы сыграть и 1000 игр, даже 2000. Если получится, буду очень рад, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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