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«Мы хотим выдать отличный спектакль». Карраскаль — о матче «Динамо» с ЦСКА в Кубке России

«Мы хотим выдать отличный спектакль». Карраскаль — о матче «Динамо» с ЦСКА в Кубке России
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, что бело-голубые в матче с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России готовы поблагодарить болельщиков красивым спектаклем.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда говорю, что для нас очень важно видеть болельщиков на трибунах, ведь они мотивируют нас и гонят вперёд. Мы несём ответственность перед ними, перед своими семьями, которые будут наблюдать за игрой. И мы хотим отплатить им и выдать отличный спектакль», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

Ответный полуфинал между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля, и начнётся в 20:30 мск. Первая игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

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