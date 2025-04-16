«Мы хотим выдать отличный спектакль». Карраскаль — о матче «Динамо» с ЦСКА в Кубке России

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, что бело-голубые в матче с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России готовы поблагодарить болельщиков красивым спектаклем.

«Я всегда говорю, что для нас очень важно видеть болельщиков на трибунах, ведь они мотивируют нас и гонят вперёд. Мы несём ответственность перед ними, перед своими семьями, которые будут наблюдать за игрой. И мы хотим отплатить им и выдать отличный спектакль», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

Ответный полуфинал между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля, и начнётся в 20:30 мск. Первая игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.