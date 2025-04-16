«Мы хотим выдать отличный спектакль». Карраскаль — о матче «Динамо» с ЦСКА в Кубке России
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, что бело-голубые в матче с ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России готовы поблагодарить болельщиков красивым спектаклем.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я всегда говорю, что для нас очень важно видеть болельщиков на трибунах, ведь они мотивируют нас и гонят вперёд. Мы несём ответственность перед ними, перед своими семьями, которые будут наблюдать за игрой. И мы хотим отплатить им и выдать отличный спектакль», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.
Ответный полуфинал между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля, и начнётся в 20:30 мск. Первая игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:28
-
17:20
-
17:16
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:55