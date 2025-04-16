Тимур Магомедов: очень нравится чемпионат Италии, там живут футболом!

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов ответил на вопрос о желании попробовать себя в европейском чемпионате.

— Есть желание попробовать себя в Европе?

— Да, это мечта детства. Мне очень нравится чемпионат Италии. С какой страстью и рвением там играют! Я смотрел игру Буффона за «Ювентус». Мне очень нравилось, какие эмоции давали Кьеллини, Бонуччи и Барцальи. Даже после самого простого подката у них идёт взрыв эмоций — радуются, бьются грудью друг об друга. Они живут футболом. Для многих футбол — работа, а для них — жизнь, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.