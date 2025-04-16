Аморим подтвердил, что голкипером «МЮ» в матче с «Лионом» будет Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что вратарь манкунианского клуба Андре Онана выйдет в стартовом составе на ответный матч с «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы.
«Онана вернётся в стартовый состав на матч в четверг на «Олд Траффорд». Мэтт де Лигт вернётся в этом сезоне. Айден Хевен не сыграет в игре с «Лионом», у него была небольшая проблема с товарищем по команде на тренировке. Джонни Эванс возвращается на тренировки, но не сможет сыграть в этой игре», — приводит слова Аморима The Athletic.
Напомним, Онана пропустил матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:4), получив отдых.
Ответный четвертьфинал между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится в четверг, 17 апреля, и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась вничью 2:2.
- 16 апреля 2025
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