Кейн: моя техника пробивания пенальти вдохновлена Неймаром и Балотелли

Нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной команды Англии Гарри Кейн рассказал, что вдохновился техникой пробивания 11-метровых ударов у вингера «Сантоса» Неймара и форварда «Дженоа» Марио Балотелли.

«За эти годы было немало игроков, которые забивали такие пенальти. Балотелли был таким и Неймар. Были игроки, которые ждали, пока вратарь выйдет из ворот, прежде чем ударить по мячу. Я никогда так не делал, я стремился к большей силе и точности.

Когда я не забил пенальти на чемпионате мира, я почувствовал, что могу что-то изменить, особенно если ты забиваешь два пенальти за игру. Хотел попробовать улучшить свою игру. К счастью, с тех пор у меня всё хорошо», — приводит слова Кейна ESPN со ссылкой на TNT Sports Brasil.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 34 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 90 млн.