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Вратарь «Динамо» Мх: если бы Абакар Гаджиев перешёл в «Наполи», был бы новый Марадона

Вратарь «Динамо» Мх: если бы Абакар Гаджиев перешёл в «Наполи», был бы новый Марадона
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал информацию об интересе к одноклубнику Абакару Гаджиеву со стороны итальянского «Наполи». Об этом сообщалось в зимнее трансферное окно.

— Зимой писали об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву. Как в команде реагировали?
— Конечно, мы видели эти новости. Было бы очень интересно, если бы Абакар туда перешёл. Был бы новый Марадона (улыбается), — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Абакар Гаджиев провёл 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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