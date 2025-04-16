Вратарь «Динамо» Мх: если бы Абакар Гаджиев перешёл в «Наполи», был бы новый Марадона

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал информацию об интересе к одноклубнику Абакару Гаджиеву со стороны итальянского «Наполи». Об этом сообщалось в зимнее трансферное окно.

— Зимой писали об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву. Как в команде реагировали?

— Конечно, мы видели эти новости. Было бы очень интересно, если бы Абакар туда перешёл. Был бы новый Марадона (улыбается), — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Абакар Гаджиев провёл 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.