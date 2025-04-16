Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Ростовом» в Кубке России: ставим в приоритет РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем втором матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра состоится 16 апреля, начало — в 18:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

— 10 изменений в составе в сравнении с матчем чемпионата с «Краснодаром». Только Нино остался в старте. Почему именно он?

— Повреждение получил Чистяков, поэтому нам нужен защитник. Прошло всего два дня с момента последней игры в чемпионате, которая была достаточно сложной. Конечно, этого времени недостаточно, чтобы восстановиться. Те игроки, которые играли большую часть времени с «Краснодаром», начнут матч со скамейки запасных.

Мне кажется, любая команда, которая борется за возможность выиграть чемпионат России, всегда будет ставить в приоритет чемпионат России. Для команд, у которых нет возможности победить, Кубок — это приоритет. «Ростов» — не исключение. Это команда, которой сложно будет существенно изменить положение в таблице чемпионата, а в Кубке есть возможность побороться.

Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который выиграл данный трофей девять раз.