«Чемпионат» продолжает проект «‎Открывая спорт»‎ для детей из детдомов и школ-интернатов

Вторым событием социального проекта «Открывая спорт» стал выезд детей из центра помощи детям «Расправь крылья» Орловской области на матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «‎Спартак» — «‎Урал» (3:0). 15 апреля 2025 года спортивный портал «Чемпионат» совместно с АНО «Игра твоей мечты» и ФК «Спартак» организовали настоящий футбольный праздник для детей.

Спецпроект подарил детям незабываемые впечатления. В начале программы дети получили фирменные подарки от «Чемпионата» и «Спартака» и посмотрели феерическое лазерное шоу с одной из самых популярных фанатских песен болельщиков красно-белых — «Лучший город земли» Магомаева.

Фото: «Чемпионат»

Футбольный матч «‎Спартак» — «‎Урал» стал яркой игрой: множество опасных моментов, пять забитых мячей, два из которых отменили, невероятная атмосфера стадиона и красочный перформанс вернувшихся домой болельщиков «Спартака». На следующий день для детей были организованы экскурсия в Крылатское по велотреку и мастер-класс по игре в сквош.

Цели проекта «Открывая спорт» — социализация, пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта и, в частности, футбола как одной из самых популярных спортивных дисциплин, расширение кругозора детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Фото: «Чемпионат»

«Здорово, что наш спецпроект «Открывая спорт» продолжает развиваться и дарит детям незабываемые впечатления. Воспитанники детских домов в эти моменты по-настоящему счастливы. Главное, они не только получают яркие эмоции, но и узнают что-то новое», — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

«Я очень рад, что наш проект набирает обороты, и хочу отметить, что каждый раз к нам присоединяется всё больше неравнодушных людей, это и волонтёры, готовые помогать сопровождать и встречать детей, и новые партнёры, которые помогают покормить ребят во время пребывания в Москве, и люди, готовые дополнять нашу экскурсионную программу для ребят новыми активностями. Большое спасибо всем, кто вместе с нами помогает детям», — отметил директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.