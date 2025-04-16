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«Нужно постараться выиграть все оставшиеся встречи». Карраскаль — о шансах «Динамо» в РПЛ

«Нужно постараться выиграть все оставшиеся встречи». Карраскаль — о шансах «Динамо» в РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о чемпионской гонке в оставшихся турах чемпионата России — 2024/2025.

«Понятно, что мы где-то теряли свои очки, и теперь отрыв от первого места внушительный, но после победы «Зенита» над «Краснодаром» борьба обострится. Впереди ещё прилично матчей, и нужно продолжать усердно трудиться и стараться выиграть все оставшиеся встречи», — приводит слова футболиста сборной Колумбии пресс-служба московского клуба.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. «Спартак» и ЦСКА набрали по 47 очков, красно-белые занимают третью строчку в таблице по результату в личных встречах. «Динамо» замыкает топ-5 с 43 очками.

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