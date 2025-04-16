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«Родина» запускает спортивный проект для школьников — «Родные игры»

«Родина» запускает спортивный проект для школьников — «Родные игры»
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Футбольный клуб «Родина» совместно с Московским центром воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы запускают новый спортивный проект для обучающихся в начальной школе – «Родные игры»!

Соревнования среди 96 команд школьных спортивных клубов пройдут с 20 апреля по 24 мая 2025 года в двух дисциплинах – ученики 1 и 2 классов сыграют в мини-футбол, а ученики 3 и 4 классов – в фиджитал-футбол. Каждая дисциплина будет состоять из отборочного этапа, который пройдёт прямо на школьных площадках в нескольких округах Москвы, стадии плей-офф, которая состоится 17-18 мая на стадионе «Спартаковец», и финала турнира в «Лужниках» 24 мая в рамках «Фестиваля школьного спорта».

Лучшие игроки турнира получат шанс попробовать себя в академии футбольного клуба «Родина», а юные журналисты из «Академии спортивных медиа» будут приглашены к освещению матчей «Родных игр».

Каждый участник соревнований получит подарочные наборы, которые будут вручаться в рамках домашних игр «Родины», куда будут приглашены юные футболисты и их родители. Школьные спортивные клубы, прошедшие в финальный этап турнира, будут награждены комплектом футбольных мячей и манишек, а школы-победители и призёры соревнований получат сертификаты на экипировку, игровые приставки PlayStation 5, а также 4К экраны!

«Чемпионат» стал информационным партнёром соревнований.

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