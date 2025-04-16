Данил Пруцев рассказал, как относится к тому, что в РПЛ получает мало игрового времени

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал о своём отношении к тому, что в Фонбет Кубке России играет больше, чем в чемпионате.

«Никакого негатива нет, это правда. Отличный коллектив, бьёмся друг за друга и за победы», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

25-летний Пруцев в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 15 игр в РПЛ, из которых в 11 выходил на замену. В Кубке России на его счету 10 матчей (девять — в основном составе). Всего Данил сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. За красно-белых Пруцев выступает с 2022 года, ранее Данил играл за «Крылья Советов».