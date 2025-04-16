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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Серхио Рамос: все знают, кто такой «Реал» в ночь ЛЧ

Серхио Рамос: все знают, кто такой «Реал» в ночь ЛЧ
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Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос высказался о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором мадридский «Реал» на своём поле примет лондонский «Арсенал». Игра состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба. Голами отметились полузащитник Деклан Райс (дубль) и хавбек Микель Мерино.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все знают, кто такой «Реал» Мадрид в ночь Лиги чемпионов. Дерзайте на всё это», — написал Рамос в социальной сети.

Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. Помимо «сливочных» и «Монтеррея», Серхио играл в «Севилье» и «ПСЖ».

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