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Клуб МЛС нацелен на подписание контракта с Де Брёйне — Романо

Клуб МЛС нацелен на подписание контракта с Де Брёйне — Романо
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Американский «Чикаго Файр» заинтересован в переходе бельгийского полузащитника английского «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в качестве свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Де Брёйне оценит все варианты в ближайшие недели, «Чикаго Файр» проявляет большой интерес к привлечению игрока. Ранее 33-летний бельгиец сообщил, что покинет «Манчестер Сити» после завершения этого сезона.

«Чикаго Файр» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается «Коламбус Крю» (18).

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