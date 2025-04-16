Клуб МЛС нацелен на подписание контракта с Де Брёйне — Романо

Американский «Чикаго Файр» заинтересован в переходе бельгийского полузащитника английского «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в качестве свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Де Брёйне оценит все варианты в ближайшие недели, «Чикаго Файр» проявляет большой интерес к привлечению игрока. Ранее 33-летний бельгиец сообщил, что покинет «Манчестер Сити» после завершения этого сезона.

«Чикаго Файр» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается «Коламбус Крю» (18).