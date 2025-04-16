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«Зенит» — «Ростов»: Соболев забил на 26-й минуте, но гол отменён

«Зенит» — «Ростов»: Соболев забил на 26-й минуте, но гол отменён
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В эти минуты проходит второй матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Мешков (Москва). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

На 26-й минуте ворота «Ростова» поразил нападающий Александр Соболев, но после проверки VAR гол отменён из-за положения вне игры.

В первом матче «Зенит» на выезде выиграл со счётом 1:0. Отличился нападающий Матео Кассьерра.

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