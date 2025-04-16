«Зенит» — «Ростов»: Соболев забил на 26-й минуте, но гол отменён

В эти минуты проходит второй матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Мешков (Москва). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

На 26-й минуте ворота «Ростова» поразил нападающий Александр Соболев, но после проверки VAR гол отменён из-за положения вне игры.

В первом матче «Зенит» на выезде выиграл со счётом 1:0. Отличился нападающий Матео Кассьерра.