Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Считаю себя одним из ключевых игроков команды». Усман Дембеле — о статусе лидера в «ПСЖ»

«Считаю себя одним из ключевых игроков команды». Усман Дембеле — о статусе лидера в «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своей роли лидера в парижской команде.

«Я считаю себя одним из ключевых игроков команды, но я остался таким же, как и всегда. Я просто стараюсь делать то, что умею, и подавать пример молодым игрокам.

Быть решительным — это цель: будь то гол или результативная передача. Больше всего меня мотивирует победа команды в турнире. Я действительно наслаждаюсь игрой в этой команде», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

27-летний Дембеле в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 41 игру во всех турнирах, забил 39 голов и сделал девять результативных передач.

Материалы по теме
Дембеле — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»: расслабились и посчитали, что слишком хороши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android