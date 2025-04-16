«Считаю себя одним из ключевых игроков команды». Усман Дембеле — о статусе лидера в «ПСЖ»

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о своей роли лидера в парижской команде.

«Я считаю себя одним из ключевых игроков команды, но я остался таким же, как и всегда. Я просто стараюсь делать то, что умею, и подавать пример молодым игрокам.

Быть решительным — это цель: будь то гол или результативная передача. Больше всего меня мотивирует победа команды в турнире. Я действительно наслаждаюсь игрой в этой команде», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

27-летний Дембеле в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 41 игру во всех турнирах, забил 39 голов и сделал девять результативных передач.