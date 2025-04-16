Данил Пруцев объяснил, почему является лучшим в команде по пробегу за матч

Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, почему является лучшим в команде по преодолённой дистанции за матч.

— Когда ты проводишь на поле 90 минут, то, как правило, становишься лучшим по пробегу. Иногда цифры просто впечатляющие. В чём секрет?

— Думаю, это в первую очередь генетика. Я отдельно никак не тренирую этот компонент. Наверное, помогает, что я довольно лёгкий, подвижный. При этом выполняю всю ту нагрузку, которую дают тренеры по физподготовке, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

25-летний Пруцев в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Спартак» Данил выступает с 2022 года, ранее он играл за «Крылья Советов».