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Данил Пруцев объяснил, почему является лучшим в команде по пробегу за матч

Данил Пруцев объяснил, почему является лучшим в команде по пробегу за матч
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Футболист московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, почему является лучшим в команде по преодолённой дистанции за матч.

Когда ты проводишь на поле 90 минут, то, как правило, становишься лучшим по пробегу. Иногда цифры просто впечатляющие. В чём секрет?
— Думаю, это в первую очередь генетика. Я отдельно никак не тренирую этот компонент. Наверное, помогает, что я довольно лёгкий, подвижный. При этом выполняю всю ту нагрузку, которую дают тренеры по физподготовке, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

25-летний Пруцев в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Спартак» Данил выступает с 2022 года, ранее он играл за «Крылья Советов».

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