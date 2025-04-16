Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я тоже выступаю ниже своего уровня». Тренер «МЮ» Аморим — об ошибках голкипера Онана

«Я тоже выступаю ниже своего уровня». Тренер «МЮ» Аморим — об ошибках голкипера Онана
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об ошибках камерунского голкипера Андре Онана.

«Если наша команда будет забивать больше голов и активнее действовать в нападении, то и защищаться мы будем лучше. Онана ещё в «Интере» доказал, что он игрок топ-класса. Просто порой бывают сезоны, когда ты играешь хуже обычного. Если говорить об ошибках, то можете взглянуть на мои показатели. Они худшие в нашей команде, и я тоже выступаю ниже своего уровня. Но всё же думаю, что я правильный человек на этой должности. То же думаю и про Андре», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Аморим подтвердил, что голкипером «МЮ» в матче с «Лионом» будет Онана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android