Бупендза, входивший в сферу интересов «Краснодара», погиб, выпав из окна

Габонский футболист Аарон Бупендза погиб в Китае после падения с 11-го этажа. Об этом сообщает Федерация футбола Габона в своём аккаунте в соцсетях.

По информации источника, Бупендза, выступавший за китайский «Чжэцзян», находился с братом в квартире в момент трагедии. Правоохранители рассматривают три версии: суицид, несчастный случай и убийство в результате ссоры с братом.

28-летний габонец ранее играл за турецкий «Хатайспор», «Аль-Араби» (Катар), «Цинциннати» из МЛС и другие клубы. Летом 2024-го сообщалось, что форвардом интересуется «Краснодар».

В сезоне-2020/2021 Бупендза стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.