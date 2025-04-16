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Аморим: если не будет ЛЧ, то будет больше времени, чтобы заниматься строительством команды

Аморим: если не будет ЛЧ, то будет больше времени, чтобы заниматься строительством команды
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил необходимость попадания в Лигу чемпионов. Завтра, 17 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом». Первая встреча завершилась вничью — 2:2. Победитель турнира сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, дело тут, скорее, в финансовой составляющей. Её хорошо планировать на следующий сезон заранее, и участие в Лиге чемпионов в этом смысле может изменить многое. Но тут можно усмотреть и обратную сторону. Сложно играть в Лиге чемпионов по средам, а затем в национальном чемпионате в выходные. Если у нас не будет Лиги чемпионов, то у нас будет больше времени, чтобы заниматься строительством команды», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

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