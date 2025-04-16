Жозе Моуринью рассказал, как он мотивировал Самуэля Это'О в «Интере»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, с 2008 по 2010 год возглавлявший «Интер», рассказал о психологии общения с игроками на примере мотивации Самуэля Это'О перед ответным матчем миланского клуба с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2009/2010. «Интер» тогда одержал победу со счётом 1:0 и по сумме двух игр вышел в 1/4 финала ЛЧ. Единственным голом во второй встрече отметился Это'О.

«Психология — часть работы и часть игры с футболистами. То, как ты общаешься с прессой, не поможет выигрывать матчи, совсем нет. А то, как общаешься с игроками? Да. Я работал с сотнями футболистов и всегда рассматривал каждого как отдельную личность. Каждый человек индивидуален.

Приведу пример очень сильного психологически футболиста — Самуэля Это'О. Когда оставалась неделя до матча на «Стэмфорд Бридж», я ругался с ним каждый день. У нас были длинные споры, я очень сильно давил на него. Говорил ему: «Я не поставлю тебя в состав. Ты не на своём лучшем уровне. Ты не будешь играть».

Он просил меня: «Пожалуйста, Мистер. Дайте мне сыграть». А я ему: «Нет, никаких «Пожалуйста, Мистер». Ты не будешь играть. Сейчас ты недостаточно хорош. Я не доверяю тебе». Словом, это была неделя эмоциональной работы с ним», — приводит слова Моуринью Goal.