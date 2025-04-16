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«Динамо» Москва — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» Москва — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Касерес, Кутицкий, Даса, Глебов, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Гладышев.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гаич, Кисляк, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

В первом матче ЦСКА дома выиграл со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Секу Койта и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев.

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