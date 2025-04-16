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Данил Пруцев назвал игрока своего амплуа, на которого равняется в мировом футболе

Данил Пруцев назвал игрока своего амплуа, на которого равняется в мировом футболе
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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, на какого футболиста равняется в мировом футболе.

— В мировом футболе для тебя есть сегодня пример игрока, схожего с тобой по характеристикам, на которого стоит равняться?
— Раньше меня иногда называли Педри. Но сравнивать себя с ним не буду. В «Барселоне» вообще много таких маленьких, техничных игроков. Если не брать типаж, а просто говорить о ярких полузащитниках, то назову Де Брёйне. До этого наблюдал пристально за Хави, Бускетсом, Иньестой, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

25-летний Пруцев в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Спартак» Данил выступает с 2022 года, ранее он играл за «Крылья Советов».

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