Данил Пруцев назвал игрока своего амплуа, на которого равняется в мировом футболе

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, на какого футболиста равняется в мировом футболе.

— В мировом футболе для тебя есть сегодня пример игрока, схожего с тобой по характеристикам, на которого стоит равняться?

— Раньше меня иногда называли Педри. Но сравнивать себя с ним не буду. В «Барселоне» вообще много таких маленьких, техничных игроков. Если не брать типаж, а просто говорить о ярких полузащитниках, то назову Де Брёйне. До этого наблюдал пристально за Хави, Бускетсом, Иньестой, — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

25-летний Пруцев в сезоне-2024/2025 провёл за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. За «Спартак» Данил выступает с 2022 года, ранее он играл за «Крылья Советов».