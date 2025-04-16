«Зенит» — «Ростов»: Кассьерра увеличил преимущество хозяев на 64-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Мешков (Москва). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу хозяев поля.

На 57-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт, получив голевую передачу от Педро. На 64-й минуте форвард Матео Кассьерра увеличил преимущество хозяев — 2:0.

В первом матче «Зенит» на выезде выиграл со счётом 1:0. Отличился нападающий Матео Кассьерра.